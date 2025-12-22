Haberler

Antalya'da 'U' dönüşü yapan otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da 'U' dönüşü yapan otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün belgesiz olduğu belirlenen motosikletliye 34 bin 418 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alt geçidin önünde U dönüşü yapmakta olan otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü belgesi bulunmadığı belirlenen motosikletliye 34 bin 418 TL ceza kesildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Mehmet G.'nin kullandığı 31 ATS 434 plakalı motosiklet, köprü girişinde bulunan alt geçidin önünde U dönüşü yapmakta olan Mehmet B.'nin kullandığı 07 ASM 444 plakalı otomobille çarpıştı.

34 bin 418 TL ceza kesildi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosikletin plakasının takılı olmadığı, motosikletin oturağının altında bulunduğu ve sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Motosikletliye toplam 34 bin 418 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti
title