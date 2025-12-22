Antalya'da 'U' dönüşü yapan otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alt geçidin önünde U dönüşü yapmakta olan otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü belgesi bulunmadığı belirlenen motosikletliye 34 bin 418 TL ceza kesildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Mehmet G.'nin kullandığı 31 ATS 434 plakalı motosiklet, köprü girişinde bulunan alt geçidin önünde U dönüşü yapmakta olan Mehmet B.'nin kullandığı 07 ASM 444 plakalı otomobille çarpıştı.

34 bin 418 TL ceza kesildi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosikletin plakasının takılı olmadığı, motosikletin oturağının altında bulunduğu ve sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Motosikletliye toplam 34 bin 418 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA