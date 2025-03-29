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Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Emek Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk Durmuş'un kullandığı 34 MMR 563 plakalı motosiklet, Emine Kübra Yılmaz'ın kullandığı 07 HPU 28 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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