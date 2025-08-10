Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı. Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi 9032 Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Milli Egemenlik Mahallesi 9032 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şeyh Şamil Caddesi istikametine gitmekte olan Şaban Ç.'ın kullandığı 07 ALD 036 plakalı otomobil Kavaklı Mezarlığı önüne geldiğinde mezbaha istikametine dönmekte olan Batuhan A.'nın kullandığı 07 BDK 657 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin hatalı sollama yapması sonucunda meydana geldiği öğrenilen kazada motosiklet sürücüsü Batuhan A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Işıl S. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.