Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Milli Egemenlik Mahallesi 9032 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şeyh Şamil Caddesi istikametine gitmekte olan Şaban Ç.'ın kullandığı 07 ALD 036 plakalı otomobil Kavaklı Mezarlığı önüne geldiğinde mezbaha istikametine dönmekte olan Batuhan A.'nın kullandığı 07 BDK 657 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin hatalı sollama yapması sonucunda meydana geldiği öğrenilen kazada motosiklet sürücüsü Batuhan A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Işıl S. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA