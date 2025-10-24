Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Kavaklı Mezarlığı önünde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza; Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Kavaklı Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9032 Sokak'ta Şeyh Şamil Caddesi istikametine seyir halindeki Şennur T.'nin kullandığı 06 ZB 951 plakalı
araç ile Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi istikametinden seyir halindeki Arda B.G.'nin kullandığı 07 CES 319 plakalı motosiklet, Kavaklı Mezarlığı önünde çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Arda B.G. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA