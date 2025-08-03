Manavgat'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Manavgat'ta hafif ticari bir aracın dönüş yaptığı sırada motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Manavgat'ta dönmekte olan hafif ticari araca motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salkımevler istikametine seyir halindeyken 2589 Sokak yönüne dönmekte olan Burak C.'nin kullandığı 06 DJT 343 plakalı hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halindeki Abdo K.'nin kullandığı 31 ABE 437 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Abdo K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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