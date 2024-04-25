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Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı kavşakta 25 Mart tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaza, Bahçelievler mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Mete Keçer'in kullandığı 07 J 949 plakalı otomobil ile Adliye istikametinden Çetin Emeç Caddesi'ne çıkan Servinaz Zağlı'nın kullandığı 07 BPT 221 plakalı motosiklet İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adliye istikametinden gelen motosiklet sürücüsünün yol boş olmasına rağmen uzun süre beklediği, yanına gelen otomobilin caddede gelen aracı görerek durmasına rağmen motosikletin yola çıktığı görüldü. Aynı kavşakta 25 Mart tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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