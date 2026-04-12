Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı: 1 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün arkadaşı, hafif ticari araç sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Olayı vatandaşlar engelledi ve sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün arkadaşının hafif ticari araç sürücüsüne saldırmasını vatandaşlar engelledi.

Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1058 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Muammer A.'nın kullandığı 19 AGG 217 plakalı motosiklet, Fevzipaşa Caddesi kavşağına geldiğinde Hüseyin K.'nın kullandığı 07 CEV 837 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşları motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası gerginlik yaşandı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muammer A. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kazanın ardından motosiklet sürücüsünün arkadaşı olduğu değerlendirilen bir kişi hafif ticari araç sürücüsüne saldırdı. Tartışmanın büyümesini çevredeki vatandaşlar araya girerek önledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

