Manavgat Köprüsü'nde devrilerek otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza; Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Caddesi yönüne seyreden Murat Ç.'nin kullandığı 07 CGH 854 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet aynı yönde ilerleyen Tahsin B.'nin kullandığı 07 AUP 878 plakalı otomobile arka çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Ç. yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA