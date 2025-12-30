Haberler

Manavgat Köprüsü'nde devrilerek otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Manavgat Köprüsü'nde devrilerek otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilerek otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Caddesi yönüne seyreden Murat Ç.'nin kullandığı 07 CGH 854 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet aynı yönde ilerleyen Tahsin B.'nin kullandığı 07 AUP 878 plakalı otomobile arka çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Ç. yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu