Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manavgat'ta seyir halindeki motosikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Otogar kavşağı istikametine seyir halindeki Furkan T.'nin kullandığı 07 BVL 862 plakalı motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki kaldırıma çarparak devrilmesi motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

