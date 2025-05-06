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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Manavgat'ta park yerinden çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manavgat'ta park yerinden çıkmakta olan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden yapay şelale yönüne seyir halindeki Yusuf M.'nin kullandığı 07 BTU 745 plakalı motosiklet yol kenarındaki park yerinden geri geri çıkmakta olan Mustafa K.'nin kullandığı 34 DUA 700 plakalı Citroen marka otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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