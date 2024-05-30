Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Manavgat Oymapınar Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Manavgat Oymapınar Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Mimar Sinan Mahallesinde Oymapınar Caddesi'nden Tınaztepe Caddesi istikametine seyir halindeki Selimhan Güneş'in kullandığı 07 BNJ 783 motosikletin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA