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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 60 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 60 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
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Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi’nde motosikleti ile seyir halindeyken düşen 60 yaşındaki İbrahim T. ağır yaralandı. Kask takmadığı için başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta motosikleti ile seyir halinde olan 60 yaşındaki adam, bir anda dengesini kaybederek yüzüstü asfalt zemine düştü. Kazada ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, düşüş anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam sıralarında Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alışverişini yaptıktan sonra 07 AZT 138 plakalı motosikleti ile evine dönmek isteyen İbrahim T. (60), sokakta seyir halindeyken bir anlık duraksamanın ardından devrildi. Sürücü yüzüstü asfalt zemine düşerek başını ve yüzünü çarptı. Kaza sonrası hareketsiz kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, zarar verme ihtimali nedeniyle müdahale etmekten kaçındı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 sağlık ekibi, İbrahim T.'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken, yaralının durumu ağır olması nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.

Sürücü kaskı olmasına rağmen takmadı

Öte yandan, motosikletin arkasındaki çantada bulunan kaskın, sürücü tarafından takılmadığı dikkat çekti. Olay, kask takmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Motosiklet Güvenlik Manavgat antalya 3-sayfa Ulaşım Sağlık Kaza

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