Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Bulvarı Kasapoğlu Petrol önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antbirlik Kavşağı istikametinden D-400 kara yolu yönüne seyir halinde olan Gürol Gündem idaresindeki 07 AYP 090 plakalı motosiklet, Kasapoğlu Petrol önündeki ışıklı kavşağa geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Gürol Gündem ile yolcu olarak bulunan Nisa Edremit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı