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Manavgat'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kaza, Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi-Manavgat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeyken aniden yavaşlayarak sola manevra yapan A.G.'nin kullandığı 31 HTY ANT 0320 plakalı motosiklete, aynı istikamette giden M.E.'nin kullandığı 07 CMV 136 plakalı motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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