Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta arka lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki Hasan Ş.'nin kullandığı 07 ATM 55 plakalı motosikletin Manavgat çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra lastiği patladı. Sürücünün motosikletin kontrolünü kaybetmesi nedeniyle motosiklet devrilirken, kazada motosikleti kullanan Hasan Ş. yola savrularak yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve motosikleti yeni aldığı bildirilen Yılmaz K. kazadan bir süre sonra kolunda ağrı hissettiği için ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA