Manavgat'ta Motosiklet Denetimi: Kaçan Sürücüye İşlem Yapıldı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için motosiklet denetimi yaptı. Denetim sırasında bir sürücü, trafik polisinin arkasını dönmesini fırsat bularak U dönüşü yaparak kaçtı. Takip edilmedi, plakasıyla işlem yapılacak.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okulların bulunduğu bölgede motosiklet denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan bir motosikletli ise trafik polisinin arkasını dönmesini fırsat bilip 'U' dönüşü yaparak kaçması görüntülere yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Şahin Tepesi olarak bilinen Mimar Sinan Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Okul çıkış saatine denk getirilen uygulamalarda, okul dışından gelerek tehlikeli motosiklet kullananlar ve motosikletle okula gidip gelen öğrenciler kontrol edildi. Resmi ekiplerin de destek verdiği denetimlerde motosikletlerin ruhsat ve plakaları, sürücülerin ise ehliyet ve kask kullanımı denetlendi.

Polisin arkasını dönmesini fırsat bilip kaçtı

Denetimler sırasında, trafik polisinin belgelerini sormak için durdurduğu bir motosikletli, ekiplerin gösterdiği alana doğru ilerledi. Bu sırada polis memurunun arkasını dönmesini fırsat bilen motosiklet sürücüsü, U dönüşü yapıp karşı şeride geçerek hızla kaçtı. Trafik ekipleri, kazaya sebebiyet vermemek için sürücüyü takip etmeyip plakasına işlem yaptı.

Uygulamada çok sayıda sürücüye para cezası uygulanırken, 1 sürücünün ehliyeti iptal edildi, 1 motosiklet ise trafikten men edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin ve motosiklet sürücülerinin güvenliği için okul önlerinde ve ilçenin farklı noktalarında denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

