Manavgat'ta Motosiklet Denetimi: 44 Sürücüye Ceza

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 'Bir Kural Bir Ömür' projesi çerçevesinde Manavgat ilçesinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı. Denetimlerde trafik güvenliğini artırmak amacıyla reflektif ışıklı baton etkin şekilde kullanıldı. Uygulama kapsamında 342 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 44 motosiklet sürücüsüne idari işlem uygulandı.