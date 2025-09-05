Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Denetimi: 44 Sürücüye Ceza

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 'Bir Kural Bir Ömür' projesi kapsamında Manavgat'ta gerçekleştirdiği denetimlerde 342 motosiklet kontrol etti ve kurallara uymayan 44 sürücüye idari işlem uyguladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Bir Kural Bir Ömür' projesi kapsamında Manavgat'ta motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı belirlenen 44 motosiklet sürücüsüne idari işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 'Bir Kural Bir Ömür' projesi çerçevesinde Manavgat ilçesinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı. Denetimlerde trafik güvenliğini artırmak amacıyla reflektif ışıklı baton etkin şekilde kullanıldı. Uygulama kapsamında 342 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 44 motosiklet sürücüsüne idari işlem uygulandı. - ANTALYA

