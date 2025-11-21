Manavgat'ta Motorlu Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 tekerli motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma D.'nin kullandığı 07 AGF 875 plakalı otomobil ile aynı yönde sağ şeritte seyreden ve kavşağa geldiğinde sola dönmek isteyen Nedim V. idaresindeki 07 CFP 699 plakalı 3 tekerli motorlu bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan Emel S. yaralandı.

Yaralı, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA