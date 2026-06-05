Motorlu bisiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde manevra yapan motorlu bisiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6572 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö.'nün kullandığı plakasız üç tekerlekli elektrikli bisiklet, sokak kesişiminde manevra yapan Berrin E.'nin kullandığı 07 BGP 458 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı. Kazada 3 tekerlekli bisiklette yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki S.P.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde plaka takmadığı belirlenen üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsüne 46 bin lira para cezası uygulandı. Aracı bir ay trafikten men edilirken sürücü belgesine de el konuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorlu bisiklet sürücüsünün adres sormak için bir süre yolda beklediği elektrikli bisiklet yanından geçtiği sırada manevra yaparak sağ tarafa dönerken kazanın meydana geldiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı