Markette işyeri sahibinin oğlu ile müşteri arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette çıkan tartışma sonucunda 19 yaşındaki Hasan Şimşek, iş yeri sahibinin oğlu tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan zanlının 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette müşteri ile iş yeri sahibinin oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İş yeri sahibinin oğlu tarafından, tabancayla vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan katil zanlısının 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlı, olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı. Olayı haber alıp gelen, ölen gencin ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Olay Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş etti. Tabanca sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Hakan K.'nın Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Anne ve babası fenalık geçirdi

Olayı duyarak olay yerine gelen Hasan Şimşek'in anne, baba ve yakınları feryatlarıyla ortalığı inletti. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı. Anne ve baba olay yerine çağrılan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Bayramın ilk günü intihar etti

Bayramın ilk günü korkunç şekilde canına kıydı
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği

Osimhen'i annesinin yanına götürdü! Nedeni güldürecek