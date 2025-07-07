Manavgat'ta Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralanmadı

Manavgat'ta Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralanmadı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla atarak kaldırıma çıktı. Sürücü Azad Ö. kazayı yara almadan atlattı ve hastaneye gitmeyi reddetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayıp takla atan otomobilin sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sorgun Bulvarı'ndan Titreyengöl yönüne seyreden Azad Ö. idaresindeki 47 ABA 460 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atıp kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini belirten Öztürk, "Takla atarak ters dönen aracımı yoldan geçen hayırsever vatandaşlar tekerleklerinin üzerine geri çevirdi" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine kendisini iyi hissettiğini söyleyen Azad Ö. hastaneye gitmek istemedi. Ancak kazayı duyarak olay yerine gelen ablasının ısrarı üzerine, kendi imkanlarıyla kontrol amaçlı hastaneye gitti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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