Haberler

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Olgun Şahin, hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınıp serbest bırakılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden Olgun Şahin'in kullandığı 07 BUV 408 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta duran M.S.A. idaresindeki 34 YA 3354 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.S.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber

Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! Muhammed'den kahreden haber
Netflix'e Türkiye'de telif şoku! Bir öğrencisinin mesajıyla başladı, milyonluk tazminatla sonuçlandı

Öğretmenin Netflix zaferi
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama yapılıyor

Umut Altaş'ın işaret ettiği yerler didik didik aranıyor
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı