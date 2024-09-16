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Manavgat'ta Kavşakta Otomobil ve Tur Minibüsü Çarpıştı

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Manavgat'ta kavşak sisteminde meydana gelen kazada, bir otomobil ile tur minibüsü çarpıştı. Şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Manavgat'ta kavşak sisteminde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza; Herdford Caddesi'nden çıkmakta olan Fadimana T.'nin kullandığı 42 EHA 78 plakalı otomobil ile Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Şirin K.'nin kullandığı 04 AAG 609 plakalı tur minibüsünün kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine 112 ağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken araçlarda bulunanlar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmediler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Manavgat Polis

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