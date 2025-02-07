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Manavgat'ta Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu'nda istinat duvarına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya'ya doğru seyir halinde olan Turgut Özdem'in kullandığı LS 140 Kıbrıs plakalı Nissan marka kamyonet, Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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