Haberler

Tali yola sapan kamyona çarpmamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çarptı

Tali yola sapan kamyona çarpmamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç, damperli kamyona çarpmamak için direksiyonu kırdı ve KGYS direğine çarptı. Sürücü yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yan yolda seyir halindeki hafif ticari araç, D-400 Karayolundan yan yola giren aracı geç fark edince, kamyona çarpmamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-400 Karayolu yan yolda Manavgat istikametinde meydana geldi. Hasan Ş.'nin kullandığı dondurma satışı yapan 07 ZAY 25 plakalı hafif ticari araç, Hatipler Yenimahalle kavşağını geçtikten sonra, D-400 Karayolundan tali yola giren Servet Y.'nin kullandığı 07 AFR 076 plakalı damperli kamyona çarpmamak için direksiyonu kırdı ancak yolun sağında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı

Muhammed Salah Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak