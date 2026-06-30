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Manavgat'ta kaçak alkol operasyonu: Yüzlerce litre ele geçirildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 350 litre etil alkol ve 750 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 350 litre etil alkol ve 750 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat'ta kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyonda, bir işletmenin deposunda arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 750 litre kaçak alkol, 350 litre etil alkol, 5 litre viski aroması, 20 adet sahte bandrol, 250 adet kapüşon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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