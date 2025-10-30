Haberler

Manavgat'ta İnsan Kaynakları Müdürü Evinde Ölü Bulundu

Manavgat'ta İnsan Kaynakları Müdürü Evinde Ölü Bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta olduğu için 2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü Ali Ateş, evinde ölü olarak bulundu. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine yapılan kontroller sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta olduğu için 2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü, evinde ölü bulundu.

Olay, Kızılağaç Mahallesi Sağlıkçılar Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gribal rahatsızlığı nedeniyle 2 gündür iş yerine gitmeyen bir otelin insan kaynakları müdürü Ali Ateş'in (50), telefonlara bakmaması üzerine arkadaşları evine geldi. Ali Ateş'in içeride telefonu çalmasına rağmen bakmaması ve kapıyı açmaması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bilgi verildi. Jandarmanın gelmesi ve kapıyı açmasının ardından Ali Ateş hareketsiz olarak yatarken bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp, tansiyon ve şeker gibi hastalıklarının olduğu bildirilen Ateş'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
