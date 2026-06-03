Hafif ticari araçlar çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari bir araç, kırmızı ışıkta duran başka bir hafif ticari araca arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçların çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İbrahim Söze Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarı Köprü yönünde seyreden hafif ticari araç, kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı