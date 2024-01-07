Manavgat'ta elektrikli scooterlara denetim

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehir merkezinde yol kenarlarına, yaya kaldırımlarına gelişigüzel park edilen elektrikli scooterlara yönelik denetimlerde çok sayıda scooter trafikten men edilirken, her scooter için 690 TL idari para cezası uygulandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Manavgat şehir merkezinde gelişigüzel yol kenarları, kaldırımlar, yaya geçitleri gibi yerlere park edilerek araçların ve yayaların geçmelerini zorlaştıran elektrikli scooterlara yönelik çalışma yaptı.

Trafik ekipleri Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulunun da bulunduğu Emek Mahallesi'nden başlayarak Manavgat şehir merkezinde gelişigüzel park edilen elektrikli scooterları belgeleyerek gerekli cezai işlemleri uygulayıp trafikten men ettikten sonra çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirdi. - ANTALYA