Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisiklet, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için frene basınca devrildi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisikletin; önüne çıkan kamyonete çarpmamak için frene basarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1017 sokakta Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet E. D.'nin kullandığı 45 ADE 357 plakalı elektrikli bisiklet, Muhammet Ş'nin kullandığı 07 BIG 39 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpmamak için frene bastığı sırada devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet E. D. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başladı

Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!

Tutuklanan eski sevgili serbest kaldı! Ünlü fenomene ölüm tehdidi
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.