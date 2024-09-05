Manavgat'ta Elektrik Çarpması Sonucu Ağır Yaralanan Genç

Manavgat'ta arkadaşının serasında çalıştığı sırada elektrik direğinden sarkan kabloya temas eden Yılmaz Can, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Duranlar mevkisinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Yılmaz Can, arkadaşı Durali Kaban'ın serasındaki işlere yardım ettiği sırada seranın yakınından geçen elektrik direğinden sarkan kablo Can'ın boyun kısmına değdi. Yılmaz Can elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz Can'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA