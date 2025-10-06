Haberler

Manavgat'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı

Manavgat'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Barajı yolunda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Barajı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tel korkulukları aşıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Oymapınar Baraj Bölgesi'nde baraj istikametinden çıkış kapısı yönüne seyir halindeki Sevil Ş'nin kullandığı 07 AHZ 713 plakalı otomobilin, köprüye yaklaşık 250 metre mesafede kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tel korkulukları parçalayarak takla attı.

Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Sevil Ş., ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.