Manavgat'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Barajı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tel korkulukları aşıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Oymapınar Baraj Bölgesi'nde baraj istikametinden çıkış kapısı yönüne seyir halindeki Sevil Ş'nin kullandığı 07 AHZ 713 plakalı otomobilin, köprüye yaklaşık 250 metre mesafede kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tel korkulukları parçalayarak takla attı.

Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Sevil Ş., ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA