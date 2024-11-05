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Manavgat'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Sarılar Caddesi'nde meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Sarılar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Kalkan'ın kullandığı 07 LMV 13 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamlık alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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