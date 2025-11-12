Manavgat'ta Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza, Çetin Emeç Caddesi'nde Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Özcan Gütmez'in kullandığı 07 BTK 580 plakalı otomobilin, Bahçelievler Camii önüne geldiğinde yaya geçidinden geçmekte olan Geylani Kaya'nın (11) kullandığı bisiklete çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan küçük bisiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa