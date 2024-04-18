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Manavgat'ta Banka Soygunu: 205 Milyon TL Çalındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir bankada müşterilerin hesaplarından 205 milyon TL çalındı. Banka şube müdürü, müdür yardımcısı ve 2 banka çalışanı dahil olmak üzere 8 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde müşterilerin hesaplarından 205 milyon TL çalınmasına yönelik başlatılan soruşturmada aralarında banka şube müdürü, müdür yardımcısı ve 2'si banka çalışanı olmak üzere gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir bankada müdür yardımcısı U.E. (35) isimli şahsın 2021 yılından itibaren müşterilerinden habersiz bir şekilde 205 milyon TL parayı çekerek önce A.S.(28), K.Ç. (28), İ.V. (28) ve H.E. (30) isimli şahısların hesabına daha sonra buradan başka bankada bulunan kendi hesabına aktararak harcadığı bankanın Teftiş Kurulu Ön İnceleme Raporu'nda tespit edildi. Bunun üzerine banka ve mağdur avukatları Selimiye İlçe Jandarma Karakolu'na U. E. hakkında şikayette bulundu.

Şikayet sonrasında yapılan incelemelerde olay ile ilgili bankanın şube müdürü R.E.B, bankada EFT ve havale işlemlerinden sorumlu S.Y. (46) ve D.A. (43) isimli personellerinde ihmali olduğu tespit edildi. Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan arama kararı sonrasında şüpheli şahısların üzerinde, aracında, ikametinde yapılan arama sonrasında gözaltına alınan 8 şüpheli, 8 Nisan günü sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Manavgat Kapalı Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Banka Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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