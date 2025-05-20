Manavgat'ta Araç Yangını Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Manavgat'ta Araç Yangını Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü
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Manavgat'ta sürücüsü yol kontrol noktasından geçtikten sonra alev alan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonu ve lokanta çalışanlarının hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü Dursun Yılmaz, 'Bunu yaşamak da varmış' diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Manavgat'ta seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın akaryakıt istasyonu ve lokanta çalışanlarınca söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen aracın sürücüsü "Bunu yaşamak da varmış" dedi.

Olay, Manavgat ilçesi D-695 Karayolu Hacıobası Mahallesi'nde meydana geldi. Akseki'den Manavgat yönüne seyreden Dursun Yılmaz'ın kullandığı 07 CPM 87 plakalı hafif ticari araç, yol kontrol merkezini geçtikten sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Aracı sağ şeride çeken sürücü Yılmaz'ın kaputu açmasıyla araç bir anda alev aldı. Yılmaz'ın yardımına yolun karşısındaki akaryakıt istasyonu ve lokanta çalışanları koştu. Vatandaşların yangın tüpleriyle yaptığı müdahale sonucu yangın söndürülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekip soğutma çalışması yaptı. Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı Yaşananları anlatan sürücü Dursun Yılmaz, "Kontrol noktasından geçtikten sonra araçtan duman çıkmaya başladı. Yolun kenarında durup kaputu açınca yanmaya başladı. Yardım istedim, yardımıma gelip söndürdüler. Allah razı olsun. Bunu yaşamak da varmış" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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