Kayıp alzaymır hastası yaşlı adam 1,5 kilometre uzakta bulundu

Alzheimer hastası 81 yaşındaki B.B., Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yaptığı sırada kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından 3 saat içinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yaptığı sırada kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastası, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 3 saat içinde bulunup yakınlarına teslim edildi.

Dün saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte ormanlık alanda piknik yapmakta olan alzaymır hastası B.B.'nin kaybolduğu ihbarı jandarma ekiplerini alarma geçirdi. İhbarın ardından bölgeye Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, ailesinin bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulundu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk kontrolde B.B.'nin başında düşmeye bağlı yara olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi. Şahıs, ambulansta yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
