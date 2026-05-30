Teknede yetkisiz alkollü içecek satışına sahil güvenlik engeli

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gezinti teknesinde açık alkollü içecek satış belgesini yeniletmeden satışı yapılan içeceklere el konuldu.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Irmağı Boğaz Mevkii'nde yapılan denetimlerde, bir gezinti (tenezzüh) teknesinin açık alkollü içki satış belgesini yeniletmeksizin açık alkollü içki satışı ve sunumu yaptığı tespit edildi. Denetim kapsamında tekne üzerinde bulunan toplam 83 şişe alkollü içkiye mülkiyetinin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konulurken sorumlular hakkında 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı