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Alanya'da çayda kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Alanya'da çayda kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Ahmet Polat'ı arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle durduruldu ve yarın sabah yeniden başlayacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları, yarın sabah yeniden devam edecek.

Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'nde Manavgat-Alanya sınırında bulunan Alara Çayı kenarına piknik yapmak için arkadaşlarıyla birlikte giden ve serinlemek için suya giren Ahmet Polat (25), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Alara Çayı'nın içinde ve çevresinde yapılan aramalara rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. Hava karardığı için ara verilen arama çalışması yarın sabah yeniden devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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