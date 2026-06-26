Manavgat'ta 25 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 25 yıl 11 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ahmet İ., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan hakkında 25 yıl 11 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet İ.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Ahmet İ., emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet İ., işlemlerinin ardından Ilıca Mahallesi'ndeki Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANTALYA