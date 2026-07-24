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Manavgat'ta 3 hükümlü aynı gün yakalandı

Manavgat'ta 3 hükümlü aynı gün yakalandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarında, haklarında 5 yıldan 22 yıl 1 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü aynı gün yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarında, haklarında 5 yıldan 22 yıl 1 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü aynı gün yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "silahla yağma" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. Side Mahallesi'nde yakalanırken, aynı gün içerisinde haklarında 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, Manavgat Ilıca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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