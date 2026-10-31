Manavgat D-400'de jandarma motosikletine çarpan otomobil uzman çavuşu yaraladı

Manavgat D-400'de jandarma motosikletine çarpan otomobil uzman çavuşu yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta D-400 Karayolu'nda bir otomobil, önce jandarma motosikletine ardından başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan jandarma uzman çavuş, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin jandarma motosikletine ve bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikleti kullanan Jandarma Uzman Çavuş yaralandı.
Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedirhan E.'nin kullandığı 07 BFB 479 plakalı NISSAN marka otomobil, önce aynı istikamette seyir halindeki Çolaklı Jandarma Komutanlığında Uzman Çavuş Uğurcan C'nin kullandığı 07 JAA 095 plakalı jandarma motosikletine, ardından da Havva D'nin kullandığı 07 CBR 514 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uğurcan C., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.