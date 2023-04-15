Manavgat Balıkçılar Çarşısı'nda baca yangını Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde çıkan baca yangını, çalışanların müdahalesiyle diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Manavgat Balıkçılar Çarşısı'nda baca yangını

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde çıkan baca yangını, çalışanların müdahalesiyle diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine balıkçılar çarşısına gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yanan yerde soğutma çalışması yaptı.

Örnek Mahallesi ırmak kenarında bulunan balıkçılar çarşısında bir işyerinin bacasında çıkan yangın, işyeri çalışanlarının müdahalesi sonucunda işyerinin içerisine ve diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü. 112 ihbar hattına gelen yangın ihbarı üzerine balıkçılar çarşısına gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, işyeri çalışanlarının müdahalesi sonucunda söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışması yaptı.

Baca yangınının yaşandığı işyerinin Ramazan Ayı dolayısıyla kapalı olduğu, bayram öncesinde açmak için çalışmalar yapıldığı, ızgaraların yakılarak denemesinin yapıldığı bir sırada bacada biriken yağların tutuşması sonucunda yangının çıktığı bildirildi.