Mamak'ta Freni Boşalan Kamyon 2 Araca Çarptı

Mamak'ta freni boşalan kamyon 2 araca çarparak durabildi

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde, freni patlayan kamyon 2 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Mamak Başak Mahallesi 1655'inci Cadde'de meydana geldi. Bir markete ait olduğu iddia edilen kamyonun yokuş aşağı giderken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, 2 araca çarparak durabilirken kazada yaralanan kimse olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.