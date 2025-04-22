Maltepe'de Yaya Geçidinde Kazadan Sonra Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Maltepe'de yaya geçidinden geçmek isteyen karı kocaya hafriyat kamyonu çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan N.Y. ve İ.Y. isimli çifte seyir halindeki 34 DSV 379 plakalı hafriyat kamyonu çarparak altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonun altında kalan N.Y. ve İ.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki yayanın yaya geçidini kullanarak karşıya geçtiği sırada kamyonun çarparak altına aldığı, vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bu kaçıncı kaza?"

Kazayı gören Semacan Sevgi Çili isimli bir vatandaş, "Adamcağız onları gördü, çıkmıştı ama hızlı geliyordu. Yayalar 'geçeriz' dedi ama panikleyip koşunca kamyon köşeden vurdu. Birinin ayağı tırın altındaydı, tırı geri çekip çıkardılar. Komşumuz yardım etti. Burada yayaya hiç saygı yok. Bu kaçıncı kaza? Işık istiyoruz" dedi. - İSTANBUL