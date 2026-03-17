Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: Manyetik kartlı zuladan yüklü miktarda para ve silah çıktı

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, manyetik kartla açılan gizli bölümde silah ve yüklü miktarda para ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Maltepe'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, manyetik kartla açılan gizli bölmede silah ve yüklü miktarda para ile şüpheliye ait motosiklet kasasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maltepe'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 16 Mart'ta kimlik bilgileri belirlenen İ.C.B. (26) isimli şahsın bir ikamet içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlendi. Adrese yönelik düzenlenen operasyonla birlikte ikamette yapılan aramalarda çekmece içerisinde manyetik kart ile açılan gizli bölme olduğu anlaşılırken gizli bölme içerisinde; 3 adet ruhsatsız silah ve 1 adet kuru sıkı silah, farklı boyutlarda toplam 89 adet fişek ve 245 bin 100 TL para muhafaza altına alındı. Öte yandan şüpheli şahsa ait olduğu belirlenen motosikletin kasasında yapılan aramada ise; 45 adet satışa hazır vaziyette paketlenmiş toplam ağırlığı 51.70 gram Marihuana, 4 adet satışa hazır vaziyette paketlenmiş toplam ağırlığı 3.05 gram Kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "TCK188" maddesinden 17 Mart'ta adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
