Maltepe'de korkutan çatı yangını: 2 kişi tahliye edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, binada yaşayan 2 vatandaş yara almadan kurtarıldı.

Olay, saat 14.20 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Sevtap Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre üç katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binanın alt katında yaşayan 2 kişi yangından yara almadan kurtarıldı. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

