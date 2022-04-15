Trafikte çocuk sürücü şaşkınlığı! Görenler hemen telefona sarıldı - Haberler

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Trafikte çocuk sürücü şaşkınlığı! Görenler hemen telefona sarıldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de caddede seyir halinde giden bir otomobilin sürücü koltuğunda çocuk olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alınırken, çocuğun yanında bir yetişkinin de olduğu görülüyor.

Maltepe'de Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DİREKSİYONDAKİ ÇOCUĞU GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

İşte o anlar;

MALTEPE'DE TRAFİKTE ÇOCUK SÜRÜCÜ

MALTEPE'DE TRAFİKTE ÇOCUK SÜRÜCÜ

Trafikte çocuk sürücü şaşkınlığı! Görenler hemen telefona sarıldı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Maltepe, Çocuk, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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