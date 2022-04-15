Trafikte çocuk sürücü şaşkınlığı! Görenler hemen telefona sarıldı

Maltepe'de Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DİREKSİYONDAKİ ÇOCUĞU GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

İşte o anlar;