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Maltepe'de Ticari Taksi Kaza Yaptı: Şoför ve Yolcu Yaralandı

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Maltepe'de seyir halinde olan bir ticari taksi, yol kenarında bulunan ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu yaralandı. Sıkıştığı ticari takside kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansa alınan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Maltepe'de taksi ağaca çarptı, şoför araç içinde sıkıştı

Maltepe'de ticari taksi ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de seyir halinde olan bir ticari taksi, yol kenarında bulunan ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu yaralandı. Sıkıştığı ticari takside kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansa alınan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TAE 66 plakalı taksi şoförü Mustafa Düzgün, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Turgut Özal Bulvarı Ankara istikametine ilerlediği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kazada şoför Mustafa Düzgün araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken takside bulunan yolcu Muhammed Erkan da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı yolcu Muhammed Erkan hastaneye kaldırılırken sürücü Mustafa Düzgün'e sıkıştığı otomobil içerisinde kalp masajı yapıldı. İlk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Düzgün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya yapan ticari taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe İstanbul Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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