Film sahnelerini aratmayan olay! Yan yatan gemiye halatla tırmanıp içinde gezdi Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi. Yan yatan geminin içine giren genç halatla üst noktalarına çıkarak içerisinde gezdi. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile görüntüledi. Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı. DAKİKALARCA İÇERİYİ GEZDİ Gemi içerisine giren genç ise dakikalarca yan yatan gemide gezdi. Görüntülerde, yan yatan gemiye giren gencin, halatla tırmandığı ve gemi içerisinde gezdiği görülüyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Maltepe 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Film sahnelerini aratmayan olay! Yan yatan gemiye halatla tırmanıp içinde gezdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.